52 yatırım projesi için geri sayım

Mehmet Canıtatlı

Türkiye’ye yeni bir yatırım sürecinin hızlanması için şartların yeniden olgunlaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, şu mesajları verdi:

17 ülkeden proje yağdı

2021 ve 2022’de bu anlamda çok güzel haberler gelecek. Şu anda yatırım kararı alınmış toplam 52 proje var. Bu projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar dolar, taahhüt edilen istihdamı ise 10 bin 500 civarında. Söz konusu projeler; ABD, Almanya, Türkiye, İspanya, Hollanda ve Hindistan başta olmak üzere 17 farklı ülkeden geldi. Bunlar yatırım değerine göre kimya ürünleri, demir çelik ve diğer metaller, enerji, motorlu taşıtlar ve ulaştırma araçları ile madencilik/taş ocakçılığı başta olmak üzere 18 farklı sektörden oluşuyor. Projelerin 36’sı sıfırdan yatırım, kalan 16’sı ise genişleme yatırımı. Bu yılın haziran ayı itibarıyla potansiyel yatırım olarak görülen 82 projenin 70’i ise araştırma ve fizibilite aşamasında. Potansiyel projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4,76 milyar dolar, toplam taahhüt edilen istihdamı ise yaklaşık 15 bin 800 kişi düzeyinde.

Uluslararası doğrudan yatırımlar açısından öncelikli sektörler söz konusu. Bunlar; e-mobilite, yaşam bilimleri (ilaç, tıbbi cihaz, hastane hizmetleri), sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri (tüketici elektroniği, ICT, yazılım), otomotiv, enerji, kimya-petrokimya, makine, savunma ve havacılık, lojistik, altyapı, tarım, gıda & içecek şeklinde sıralanabilir. Herşeyden önce mobilite dünyasına adapte olunması gerekiyor. Bunu yapmazsak önemli bir fırsatı ıskalayabiliriz.

Neler yapıyoruz?

2019-2020 Eylem Planı konusunda yapılan görüşmelerde, toplam 42 eylemden 21’i tamamlandı. Yatırımcıların korunmasını esas alan çerçeve kanun taslağı çalışmaları Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülerek son aşamaya getirildi. Yatırım Ofisi olarak finansal yatırımcılara da stratejik yatırımcılar kadar önem vermekteyiz. Bu kapsamda özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarından ülkemize daha fazla yatırım kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca LP olarak tabir edilen ve fonlara yatırım yapan uluslararası finans kurumları, emeklilik fonları, varlık fonları, aile ofisleri ve varlıklı bireyler gibi büyük ölçekli yatırımcıları Türkiye’de yatırım yapmak üzere kurulan özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmaya ikna etmeye çalışıyoruz.

4 ayda 600 toplantı

Pandemi sürecinde yatırım ofisleri faaliyetlerini artırdı ve daha fazla mesai yaptı. Burada uluslararası yatırımcılarımız ve yerli şirketlerimizin faaliyetlerinin devamı bizim için esas oldu. Salgın sürecinde ekonomik faaliyet tabii ki yavaşladı ama durmaması, çarkların dönmesi, uluslararası yatırımcıların buradan ihracatlarına devam edebilmesi ve küresel tedarik zincirindeki varlıklarını devam ettirmeleri için elimizden geleni yaptık. Türkiye’nin dünyadaki birçok diğer ülkeye göre pandemi sürecini daha başarılı yönetti. Bu kapsamda sürecin nasıl ele alındığını uluslararası yatırımcılara anlattık, marttan haziran sonuna kadar 600 toplantı gerçekleştirdik.