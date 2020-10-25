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Gündem 513 AVM,1274 cami ve mescid, 573 halı saha denetlendi
Gündem

513 AVM,1274 cami ve mescid, 573 halı saha denetlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da önceki gün 513 alışveriş merkezi, 1274 cami ile mescid, 573 halı saha ve spor tesisinin denetlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:41:00 -
513 AVM,1274 cami ve mescid, 573 halı saha denetlendi

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, alışveriş merkezi, cami ile mescid, halı saha ve spor tesislerine yönelik 1480 personel ile denetim yapıldığını belirterek "(Denetimlerde) 10 suç duyurusu, 95 uyarı, 102 idari işlem yapılarak, 177 bin 621 lira ceza kesildi" ifadelerini kullandı.

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