513 AVM,1274 cami ve mescid, 573 halı saha denetlendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da önceki gün 513 alışveriş merkezi, 1274 cami ile mescid, 573 halı saha ve spor tesisinin denetlendiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, alışveriş merkezi, cami ile mescid, halı saha ve spor tesislerine yönelik 1480 personel ile denetim yapıldığını belirterek "(Denetimlerde) 10 suç duyurusu, 95 uyarı, 102 idari işlem yapılarak, 177 bin 621 lira ceza kesildi" ifadelerini kullandı.