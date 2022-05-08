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Gündem 503 kaçak göçmen yakalandı! Geri gönderilecekler
Gündem

503 kaçak göçmen yakalandı! Geri gönderilecekler

İstanbul'un 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 503 kaçak göçmenin geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 10:26:00 -
503 kaçak göçmen yakalandı! Geri gönderilecekler

Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler.

Son dönemde özellikle Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin sayısının şehirlerde gözle görülür bir şekilde artması çeşitli provokasyonları da beraberinde getirdi.

Ülke çapında yapılan denetimler de son dönemde artırıldı.

İstanbul'da 7 ilçede denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu göçmenlerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

503 kişi yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise 271 olmak üzere toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.

Geri gönderme işlemleri başlatıldı

İHA'nın haberine göre Türkiye’ye yas dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.

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