Dünya '500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'
Dünya

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarında 500’den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarında 500’den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı.

 

İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

6
Yorumlar

Misafir

İnşaAllah doğrudur çok çok daha fazla olması temennisiyle

Celil

Rabbim iranı zalimler kafirler karşısında Muzaffer eylesin inşallah bu 500 sayısı beşyüz bine çıkar Rabbim Amerika ve İsrail'in ölülerini artırsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
