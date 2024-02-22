500 milyar dolarlık petrol rezervi için anlaşma onaylandı! Somali’de ne işimiz var diyenlere…

Petrol kaynakları bakımından Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri olarak gösterilen Somali, terör örgütlerine karşı elde ettiği başarıyla gelen istikrarın semeresini almak üzere. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışındaki en büyük askerî üssüne ev sahipliği yapan kardeş ülkede kabine, karasularının güvenliğini Türkiye'ye emanet etti.

Somali kabinesi, Türkiye ile savunma işbirliği alanında imzalanmış anlaşmanın onaylandığını duyurdu. Somali Meclisi tarafından da kabul gören anlaşmayla birlikte Türk donanması, Somali karasularının güvenliğinden 10 yıl boyunca sorumlu olacak.

Bu esnada Somali için yeni bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı oluşturulacak. Türk tersanelerinde yapılacak karakol ve devriye botlarıyla savaş gemileri, 10 yıllık süre içerisinde Somali askerlerine teslim edilecek.

Mogadişu yönetiminin, Türkiye'nin güvenli hale getireceği karasularında önemli miktarda petrol üretmesi hedefleniyor. Yapılan araştırmalar, Somali deniz sahasında kanıtlanmış 35 milyar varil petrol rezervi bulunduğunu gösteriyor.

Bu rakam yeni araştırmalarla birlikte 100 milyar varilin üstüne çıkabilir. Enerji uzmanları Somali açık deniz sahasında 110 milyar varil petrol rezervi bulunduğunu belirtiyor.

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500 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL VAR

Şimdiye dek araştırılmış deniz bölgesi, Somali'nin toplam deniz alanının ancak 5'te 1'ini oluşturuyor. Zengin hidrokarbon yataklarına sahip Somali denizinde petrol dışında doğalgaz varlığı da mevcut. Mevcut veriler bölgede 500 milyar doları aşan bir potansiyele işaret ediyor.

Türkiye, sağladığı güvenlik hizmeti karşılığında bölgeden çıkarılacak petrol ve doğalgazdan elde edilen gelire ortak olacak. Anlaşmada belirlenen oranın yüzde 30 olduğu ifade ediliyor.

Konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali yönetiminin Türkiye'ye "Bizim topraklarımızda petrol çıkarabilirsiniz. Denizlerimizde petrol var. Libya'da bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bunu yapabilirsiniz" teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. Somali ile yapılan savunm anlaşmasının yürürlüğe girmesi, Erdoğan'ın bahsettiği teklifin kabul edilmesi anlamına geliyor.

Somali bir dönem deniz yetki alanı meselesinden ötürü Kenya ile davalık olmuş ve mesele Somali lehine çözülmüştü. Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Mahkemesi, Kenya'nın tezlerini reddederek Somali'nin münhasır ekonomik bölgesini 100 bin kilometrekare genişletmişti.

'TÜRK KARDEŞLERİMİZ SAYESİNDE...'

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın bölge ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız" dedi.

Türkiye ile yapılan anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda işbirliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.

İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını açıklayan Mahmud, bu kuvvetlerin, Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mahmud, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız" şeklinde konuştu.