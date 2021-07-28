500 bin TL ödülle aranıyordu! Kayyumlara suikast için Kandil’den gelen o terörist öldürüldü

Sözde özel güç yapılanmasında canlı bomba ve suikast eğitimi alan terörist Malgoz, bölgede görev yapan kayyumlara yönelik suikast için elebaşı Murat Karayılan tarafından Şırnak kırsalına gönderilmişti.





Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde bir grup teröristin saldırı ve eylem keşfi için hazırlık yaptıklarına dair alınan istihbari bilgiler üzerine bölgeye İnsansız Hava Araçları ve Atak taarruz helikopterleri sevk edildi. 26 Haziran günü keşif uçuşu yapan İHA'lar Besta bölgesi içinde yer alan Şehriban ve Uğurtepe noktalarında silahlı iki teröristin görüntüsünü kaydetti.





Yanlarında taşıdıkları termal şemsiyeleri açarak hava harekâtından korunmaya çalışan iki kadın terörist ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışırken, bölgeye sevk edilen Atak taarruz helikopteri iki teröristin kaçış noktalarını yoğun ateş altına aldı. İki terörist silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Canda Kiçi kod adlı Kader Malgoz ile koruması Roza Botan kod adlı Mevlüde Sevinti oldukları ortaya çıktı. PKK'nın sözde Botan saha yapılanması Besta cephesi kadın yapılanması YJA Star'ın başındaki isimlerden biri olan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alan Kader Malgoz, geçen yıl Kandil'den Şırnak kırsalına gönderilmişti.

Karayılan’ın emriyle Kandil’den gelmişti

Terörist elebaşlarından Murat Karayılan tarafından bizzat sorumlu düzeyde görevlendirilen kadın terörist, canlı bomba eğitimi alan yapılanmada yer alıyordu. Bombalı saldırı, suikast ve sabotaj eğitimlerinden geçirilen kadın terörist yine Murat Karayılan'ın talimatıyla Şırnak ve ilçelerinde kayyum olarak görev yapan Vali, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara yönelik suikast düzenlemek için görevlendirilmişti.