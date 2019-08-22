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50 yıldır kopmadılar

Gerze’nin 68-78 kuşağı okul arkadaşları çocukluk günlerinden itibaren hiç kopmadılar.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
50 yıldır kopmadılar

Gerze’nin 68-78 kuşağı okul arkadaşları çocukluk günlerinden itibaren hiç kopmadılar. Düzenledikleri yemek programında bir araya gelen dostlar, çocukluk günlerini yad ettiler.


Avukat İsmail Hakkı Gülenç, Emekli DSİ Müdürü İnşaat Mühendisi Kadir Köseren, Gerze Çevre Platformu Kurucusu ODTÜ mezunu İnşaat Mühendisi Abdullah Uyanıksoy, emekli maliyeci Avni Nergis 1972 yılında Türkiye’nin en genç belediye başkanı seçilen İnşaat Mühendisi eski Gerze Belediye Başkanı Bülent Tekin ve Yargıtay Savcısı Arif Altınkök’ün buluştuğu yemek programında dostlar geçmiş anılarını paylaşıp o günlere geri döndü. 1961 yılında Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ardından 1964 yılında Gerze Ortaokulundan mezun olan çınarlar üniversite ve sonraki dönemde de hiç kopmadıklarını dile getirdiler. Etkinlikte olan herkes işleri dolayısıyla farklı şehirlerde yaşamış olmalarına rağmen sık sık Gerze’ye geldiklerini memleketlerinden hiç kopmadıklarını belirttiler.


Eski dostlar, dürüstlüğün ve iyi niyetin her şeyin önünde olduğunu söyleyerek geçmiş yıllardaki yaşanmışlıkları aynı sofrada bir kere daha oturup gülümseyerek paylaştılar.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
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