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50 yıl önce yazıldığı ortaya çıktı! Johnson'ı masonlar mı başbakan yaptı?

Osmanlı'nın dahiliye nazırlarından biri olan Ali Kemal Bey'in torunu Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olması dünya gündemine oturdu. Johnson'ın başbakanlığıyla ilgili bomba gibi bir iddia gündeme geldi. Kemal Tahir'in 50 yıl önce yazdığı 'Kurt Kanunu' isimli romanda masonlar tarafından Ali Kemal Bey'in torununun önemli makamlara getirileceğinin yazıldığı ortaya çıktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:37
50 yıl önce yazıldığı ortaya çıktı! Johnson'ı masonlar mı başbakan yaptı?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırlarından Ali Kemal, bilinen ismiyle Artin Kemal, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'un dedesi olarak dünyanın gündeminde yerini aldı.

Son olarak Kemal Tahir'in 1969 yılında yazmış olduğu Kurt Kanunu romanında Boris Johnson ile ilgili ilginç bir ayrıntı dikkatleri çekti.

Söz konusu romanda Johnson'un dedesi Ali Kemal'in Mason olduğu ve oğlunun ileride önemli bir makama çıkacağını ifade eden bir metin yazıyor.

İşte Kemal Tahir'in kitabındaki o bölüm;

 Kemal Tahir'in Kurt Kanunu adlı romanında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'un dedesi Ali Kemal bey'in Mason olduğu ve oğlunun ileride önemli bir makama çıkacağını ifade eden bir metin gündeme bomba gibi düştü.

Johnson ailesine bakıldığında, Ali Kemal Bey'in İngiltere'ye sürgüne gitmesinin ardından orada Wilfred Brun isimli İngiliz kadınla evlendiği görülüyor.

Bayan Brun'dan devam eden soyunda Ali Kemal Bey'in öz torunu Stanley Patrick Johnson, İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekilliği yaptığı göze çarpıyor.

Ayrıca Stanley Johnson'ın oğlu Boris Johnson da Muhafazakar Partisi'nde milletvekilliği görevini yaptı hem de yeni İngiltere Başbakanı oldu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:37
  1. Başbakanı Boris Johnson
  2. ali kemal
  3. Kurt Kanunu
  4. Wilfred Brun
  5. Stanley Patrick Johnson

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 20 dk önce
    Bu Masonlar Tūrkiye nin, Başının Belası. Tıpkı CHP, HDP Gibi. Hiç Şüphesiz ki. Bunlarla Mutlaka Mūcadele Edilmelidir.
  • EKOLL EKOLL 29 dk önce
    Niye garipsediniz. Masonların etkin olmadığı bir yer ya da alan mı var? Hele ki İngiltere
  • SmilieSmilie41 dk önce
    Boris şimdiden bizimkiler ipini çekti, hikayede tam cuk oturmuş :) artık ne yapsannafile arkanda hep siyonistler masonlar yahudiler Türkiye düşmanları :)

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