50 yıl önce yazıldığı ortaya çıktı! Johnson'ı masonlar mı başbakan yaptı?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırlarından Ali Kemal, bilinen ismiyle Artin Kemal, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'un dedesi olarak dünyanın gündeminde yerini aldı.

Son olarak Kemal Tahir'in 1969 yılında yazmış olduğu Kurt Kanunu romanında Boris Johnson ile ilgili ilginç bir ayrıntı dikkatleri çekti.

Söz konusu romanda Johnson'un dedesi Ali Kemal'in Mason olduğu ve oğlunun ileride önemli bir makama çıkacağını ifade eden bir metin yazıyor.

İşte Kemal Tahir'in kitabındaki o bölüm;



Kemal Tahir'in Kurt Kanunu adlı romanında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'un dedesi Ali Kemal bey'in Mason olduğu ve oğlunun ileride önemli bir makama çıkacağını ifade eden bir metin gündeme bomba gibi düştü.

Johnson ailesine bakıldığında, Ali Kemal Bey'in İngiltere'ye sürgüne gitmesinin ardından orada Wilfred Brun isimli İngiliz kadınla evlendiği görülüyor.

Bayan Brun'dan devam eden soyunda Ali Kemal Bey'in öz torunu Stanley Patrick Johnson, İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekilliği yaptığı göze çarpıyor.

Ayrıca Stanley Johnson'ın oğlu Boris Johnson da Muhafazakar Partisi'nde milletvekilliği görevini yaptı hem de yeni İngiltere Başbakanı oldu.