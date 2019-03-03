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"50 sene içinde Avrupa ve Amerika Müslüman olacak"

İslamiyet dünyada en hızlı yayılan din olduğunu belirten İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 11:26
"50 sene içinde Avrupa ve Amerika Müslüman olacak"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Erzurum Diplomasi Akademisince Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "Açık Medeniyet İslam'ın Gelecek Vizyonu" konferansında yaptığı konuşmada, konferansta "İslam'ın günümüzde insanlığa bir katkısı olabilir mi?", "Müslümanlar olarak bizim dünyaya bir vaadimiz var mı?" sorularına cevap arayacaklarını söyledi.

"İslam en hızlı yayılan din"

Şentürk, İslam dinin dünyada hızla yayıldığını anlatarak, "İslamiyet dünyada en hızlı yayılan din. İslamiyet Avrupa'da ve Amerika'da ikinci din oldu, Afrika'da hızla yayılıyor, Uzak Doğu'da ve Rusya'da yayılıyor. Bu hızla yayılış istatistiki olarak öyle gösteriyor ki 50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir. Şimdi bu Avrupa ve Amerika için tehdit midir? İşte gelecek vizyonumuz bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:26
  1. Erzurum
  2. Recep Şentürk
  3. Avrupa
  4. Amerika
  5. İslam

YORUM YAZ

  • TÜRK MİLLETİTÜRK MİLLETİ22 dk önce
    Gabon yahudisi. Önce bu senin takma ismin zannetmiştim ama daha sonra emin oldumki sen gerçekten yahudisin. Biliyorum esas ismin Fettuş ama fark etmez. Film ve kaset sizin işiniz. Biz sevgi ve ahlaklı davranışla gönülleri feth ederiz tarihten beri ve sizi bile kurtardık endülüsten ve bu sizin korktuğunuz senaryo gerçekleşecek elbette Allahın izniyle. Be avrupalı ve amerikalı halklarıda kurtaracağız biiznİllah
  • Nohan GabonNohan Gabon41 dk önce
    Merak etmeyin biz Yahudiler bunun önlemini aldik / aliriz. Bu senaryo ile güzel bir Türk filmi cekebilirsiniz. Gise rekorlari kirabilir.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu1 sa önce
    Çok doğru Söylüyorsun bunu ben 1980 lerde HÜRRİYEY Gazetesinde Okumuştum,,O zaman şöyle yazıyordu ,,O tarihlerde Avrupaya özenti maksadıyla,,İş için veya siyasetten doğn çok ufk göç bsşlamıştı zaten göç bile denmezd..H,Gazetesi Kapak vermiştir Gökkuşağı renglerle tarihleriyle bu kadar göç Asyadan,Afrikadan,,2050 senesinde AVRUPADA Müslümanlar. % 60 geçer yani Avrupa Nesli tükenecek,,,Tabii Avrupa bunu bildiği için ,,İSLAMAFOBİ,,,ILIMLI İSLAM ORTAYA ATIYOR,,HOCAMI KUTLARIM,,Vesselam,,

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