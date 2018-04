50 projede dev indirim kampanyası

Emlak Konut GYO, 30 Haziran 2017 tarihinden önce bağımsız bölüm satın alan (konut + ticaret ) ve ödemesi Emlak Konut’a devam eden alıcılar ve (banka kredili satışlar hariç) geçmiş döneme ait borç ve bu borca ilişkin tahakkuk etmiş veya edecek olan gecikme faizi de dahil olmak üzere alıcıların yazılı talepte bulunmaları halinde indirim kampanyası başlattı.

31 Mayıs akşamına kadar sürecek olan kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamının ödenmesi durumunda; TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcıların, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin (vadesi geçmiş borçlar dahil) tamamının nakit ödenmesi durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim uygulanacak.

Borç bakiyesinin kısmi olarak ödenmesi durumunda ise TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcıların, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin (vadesi geçmiş borçlar dahil) yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25’inin kapatılması durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim yapılacak, kalan tutar ise sözleşmede belirtilen aynı koşullarla, kalan taksit sayısı kadar yeniden yapılandırılacak.

ESKİ ALICILARA BÜYÜK AVANTAJ

Şirketten yapılan açıklamaya göre TÜFE’li satış koşulu ile bağımsız bölüm satın alan alıcılar, talep etmeleri halinde ödeme planları aylık yüzde 0,50 vade farkı ile sabit ödeme şeklinde revize edilecek. Taksit ödemesi teslimde başlayan alıcıların ödemelerinin revize edilmesi durumunda aylık taksit ödemeleri hemen başlatılacak.

TÜFE’li veya vadeli satış koşulu ile bağımsız bölüm alan alıcıların aynı satış koşulunda kalmayı istemesi halinde varsa ara ödemelerinin taksitlere eşit şekilde dağıtılacak. Borcunu kısmi ya da tamamen kapatacak olan alıcıların site yönetimine ait ödenmemiş olan aidat, sigorta, emlak vergisi vb. borçlarını kapatması gerekiyor.

Alıcılar, kampanyaya katılım tarihi itibarıyla kalan vade sayısı dikkate alınarak vade aralığına göre gruplandırılacak.

HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?

Ağaoğlu My World, Ağaoğlu My World Europe, Alemdağ Emlak Konutları, Atasehir Ticari Üniteler, Ayazma Emlak Konutları, Bahçekent Emlak K. 1 -2-3, Burgazkent, Dreamcity Çerkezköy, Dumankaya Miks, Emlak K. Başakşehir E. 1-2-3-4, Emlak K. Ispartakule E., Emlak K. Mavişehir Evleri, Emlak K. Pelikan Sitesi, Ergene Vadisi, Etimesgut Ticari Üniteler, Evora İstanbul 1. ve 2. Bölge, Gebze Emlak Konutları 1 – 2, Kent Plus Mimarsinan, Körfezkent 1-2-3-4, Misstanbul Evleri, My Towerland, Nidakule Ataşehir, Novus Residence, Parkyaşam Mavişehir, Selimpaşa Emlak K., Soyak Mavişehir, Soyak Park Aparts, Spradon Quartz, Stüdyo 24, Sultanbeyli Emlak K., Şehrizar Konakları, Tuzla Emlak K. 1-2, Unikonut, Yıldızkent 2-3