SON DAKİKA
Suriye ordusundan yeni operasyon kararı!

Terör örgütü YPG/SDG'yi Rakka'dan temizleyen Suriye ordusu, operasyonları kırsala ilerletmeye karar verdi.

Suriye ordusu, halk ve aşiretlerin ayaklanarak terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri aldığı Rakka bölgesine yoğun sevkiyat yapıyor. Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusuna ait çok sayıda askeri konvoy, Rakka'ya doğru yola çıktı.

Tank, çoklu roketatar ve uçaksavarların da yer aldığı konvoylar Rakka'ya doğru ilerliyor. Öte yandan terör örgütünün, alıkoyduğu kadın ve çocukları tuttuğu Rakka merkezdeki hapishanenin kontrolü geri alındı. Serbest bırakılan kadınlar sevinç gösterileri yaptı.

 

Operasyon genişliyor

Öte yandan operasyonun Rakka sınırlarına doğru genişleyeceği öğrenildi. Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından, güneyde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka kırsalına yönelen yeni bir operasyon başlattı.

Ordunun Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına ulaşması durumunda, örgütün işgalindeki Ayn el-Arab ile Haseke ili arasındaki bağlantı kopacak.

