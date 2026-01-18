  • İSTANBUL
Çatışmaların ardından Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, terör örgütü YPG/SDG'yi Halep ve Rakka'dan temizleyen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesine yönelik fırsatların yanı sıra, son bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konu ele alındı.

Suudi Arabistan, Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini destekleyen ve onunla siyasi ve ekonomik ortaklıklar kuran ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Suriyeli muhalif gruplar, 8 Aralık 2024’te, başkent Şam’a girerek, babası Hafız Esed’den (1971-2000) iktidarı devralan Beşşar Esed (2000-2024) liderliğindeki Baas rejiminin devrildiğini ilan etmişti.

