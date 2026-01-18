  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu
İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu

İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şüphelinin toplam 3 milyar lirasına el kondu. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzelendi.

MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasadışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

 

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

Cihan ŞANLI (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Burak SOYLU (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz BAŞSAV

1
