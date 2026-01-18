  • İSTANBUL
Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"
Gündem

Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"

Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de hunharca katledilen Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, İstanbul Güngören'de yaşanan ve herkesi derinden üzen acı olayda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek, aileye taziyelerini iletti.

Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

 

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

 

