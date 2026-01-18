Fransa da Abdi’ye sırtını döndü: Suriye’ye entegre olmak zorundasın!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Macron, sabah saatlerinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes çağrısında bulunduğunu aktararak "Suriye'de kalıcı bir ateşkes şarttır. SDG'nin geçtiğimiz Mart ayında mutabık kalınan görüşmeler esas alınarak Suriye devletine entegre edilmesine yönelik bir anlaşmaya varılmak zorunda. Suriye'nin birliği ve istikrarı buna bağlıdır" dedi.

Macron’un açıklamaları Fransa’nın, Haçlı ve Siyonist ağa babalarından aldıkları güçle Suriye’nin neredeyse 1 yıldan fazladır anlaşma için uzattığı eli her defasında elinin tersiyle iten elebaşı Abdi’ye sırtını dönmesi olarak yorumlandı.



