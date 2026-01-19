  • İSTANBUL
Beyinler yer değiştiriyor! Uzay yolculuğu yapan astronotların kafatasında şok değişim!

Bilim dünyası, uzayda uzun süre vakit geçiren astronotların vücutlarındaki değişimi incelerken ürkütücü bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Florida Üniversitesi'nden fizyolog Rachael Seidler liderliğindeki ekibin yaptığı ve prestijli bilim dergisi PNAS'ta yayımlanan son araştırmaya göre, mikro yerçekimi ortamı insan beynini kafatası içinde fiziksel olarak yukarı ve geriye doğru kaydırıyor. Dünyadaki yerçekiminin sıvıları aşağı çekme etkisinin yok olmasıyla beyin omurilik sıvısının kafada toplanması, beyni adeta yerinden oynatıyor.

Uluslararası bir araştırma, uzay ortamının insan beyninde gözle görülür değişimlere yol açtığını ortaya koydu. PNAS dergisinde yayımlanan çalışmada, 26 astronotun uzay görevleri öncesi ve sonrası MR görüntüleri incelendi.

Euronews'in araştırma sonucundan aktardığına göre mikro yerçekimi, beynin kafatası içindeki konumunu değiştiriyor. Beyin, özellikle duyusal ve motor bölgelerde olmak üzere yukarı ve geriye doğru kayıyor. Değişimin birkaç milimetreyle sınırlı olduğu ancak bunun beyin açısından ciddi bir etki anlamına geldiği belirtildi.

 

6 AY SONRA DÜZELİYOR

Uzayda kalma süresi uzadıkça değişim de artıyor. En belirgin kaymalar uzun süreli görevlerde görülürken, kısa görevlerde etkiler daha sınırlı kaldı. Beyindeki bu değişimlerin büyük bölümü Dünya’ya dönüşten sonraki altı ay içinde düzeliyor. En yaygın sorun ise astronotların Dünya’ya döndükten sonra yaşadığı denge kaybı. Uzmanlar, bulguların Mars ve Ay görevleri için kritik önemde olduğunu vurguladı.

