SON DAKİKA
Gündem Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halka ateş açtılar. Gelen ilk bilgilere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütü YPG/SDG keskin nişancılarının, Suriye'nin Rakka kentinde ayaklanarak kentin merkezini büyük ölçüde geri alan halka ateş açması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti. AA muhabirinin aktardığına göre, Rakka merkezini büyük ölçüde geri alan yerel halk, şehirdeki terör örgütüne ait sembolleri kaldırdı.

Halk, Rakka'nın bazı noktalarındaki terör örgütüne ait sembolleri yırttı, bir teröristi sembolize eden heykeli de yıktı.

 

Öte yandan yerel halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri alsa da Rakka'da çok sayıda terör örgütü mensubu keskin nişancı bulunuyor.

Terör örgütüne mensup keskin nişancılar, Rakka merkezde sivilleri hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, terör örgütüne mensup keskin nişancıların ateş açması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ömer

Ha gayret milli suriye ordusu ayrılıkçı kürtçü teröristleri fırat nehrine süpürün hepsi geberip gitsin
