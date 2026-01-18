  • İSTANBUL
Dünya Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”
Dünya

Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”

Giriş Tarihi:
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! "Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hakaretamiz açıklamalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Ülkemizin yüce liderine saldırmak, İran milletine karşı topyekûn savaş açmakla eşdeğerdir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik saldırının savaş anlamına geldiğini belirtti. Pezeşkiyan, "İran'ın sevgili halkının hayatında zorluklar ve yoksulluk varsa, bunun ana nedenlerinden biri ABD hükümeti ve müttefikleri tarafından uygulanan uzun süredir devam eden düşmanlık ve insanlık dışı yaptırımlardır. Ülkemizin yüce liderine saldırmak, İran milletine karşı topyekun savaş açmakla eşdeğerdir" dedi.

 

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alarak, "Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" ifadelerini kullanmıştı. Hamaney’i "hasta bir adam" olarak niteleyen Trump, "Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" demişti.

İran’da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunun altını çizen Trump, "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" diye konuşmuştu.

