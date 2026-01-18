Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi

Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki rezilliklerin üzerini örtmeye çalışan HALK TV, bu kez pes dedirten bir yönteme başvurdu.

Ayetle manipülasyon girişimi

Programcılar İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci, jet skandallarını belgeleriyle ortaya koyan Yeni AKİT’i hedef almak için Hucurat Suresi’nin 6. ayetini okuyarak "doğruluğu araştırma" dersi vermeye kalkıştı. Savcılık tutanaklarına, ifade kayıtlarına ve itiraflara rağmen skandalı "yalan" gibi göstermeye çalışan Saymaz, kutsal ayeti siyasi kalkan olarak kullanmaya yeltendi.

Tamar Tanrıyar’dan tokat gibi cevap

Siber Haber TV’de gündemi sarsan açıklamalarda bulunan gazeteci Tamar Tanrıyar, fondaş medyanın bu "ayetli takiyesi"ne sessiz kalmadı. Tanrıyar, İmamoğlu’nu aklamak için İslami değerleri istismar edenlere adeta şamar gibi bir cevap verdi. Haberin tüm detaylarının Türkiye Cumhuriyeti savcıları tarafından incelendiğini ve faillerin suçlarını itiraf ettiğini hatırlatan Tanrıyar, İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci’nin düştüğü trajikomik durumu gözler önüne serdi.

"Rezaleti örtmeye gücünüz yetmez"

Tanrıyar, videosunda HALK TV’nin içine düştüğü acizliği şu sözlerle özetledi:

“Haberi yapan benim. Haberimi birçok yer alıp kullandı. Hayırdır arkadaşlar neden Yeni Akit’i kurban seçtiniz.

Dindar bir gazete olduğu için mi?

Doğru bir gazete olduğu için mi?

Yeni Akit benim nadir beğendiğim mecralardan birisi

Attığı hiçbir başlıkta yazdığı hiçbir haberde yanlışlıklarını görmedim.

Varsa bir sıkıntınız beni hedef alsaydınız.

Tamar Tanrıyar Merdan Yanardağ’ı da örnek vererek;

“Skandalı yapan solcu bir gazeteci olunca görmezden geliyorlar… diyerek bunu tabi ki ben haber yaptım bir de Yeni Akit aslanlar gibi yayınladı.” Dedi. Ayrıntılar videoda…