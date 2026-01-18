Türkiye'den son dakika Suriye açıklaması
Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz"
Suriye’deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz"
.