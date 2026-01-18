  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye'den son dakika Suriye açıklaması

Türkiye'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz"

Suriye’deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz"

.

