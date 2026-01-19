  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var

Ülkemizde şehirlere göre yapılan eski model araç yaşı incelemesi ile en eski otomobil listesi ortaya çıktı. Açıklanan istatistikler, bazı şehirlerde trafikte gezen otomobillerin ortalama yaşının 20 yılı açtığını gösterdi. Eski araç filosu, sadece otomobillerin yaşlı olması demek değildir; öte yandan trafik güvenliği, yakıt verimliliği ve çevresel etkilerin yanında ekonomik durumlar hakkında da değerli bilgiler sunar. Araçlar eskidikçe bakım giderleri yükselir ve modern güvenlik teknolojilerinden yoksun kalınır. Bununla beraber uzmanlar illere göre araç yaş ortalamalarını ve dağılımını merakla izlemektedir.

#1
Foto - Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var

ARAÇ YAŞI YÜKSEK OLAN İLLER Türkiye'nin en eski otomobil filosuna sahip iller sıralamasında üst sıralarda yer alan şehirler, genellikle metropollerin haricinde kalan ve araç yenileme temposunun daha yavaş seyrettiği bölgelerden meydana geliyor. Bu illerde ortalama otomobil yaşı 18,9 ila 21,8 yıl arasında değişirken, yollardaki araçların çoğunluğunu eski nesil modeller oluşturuyor.

#2
Foto - Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var

En Eski Otomobil Filosuna Sahip İller: 1. Tokat: 18,9 Yaş 2. Yozgat: 19,1 Yaş

#3
Foto - Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var

3. Sinop: 19,2 Yaş 4. Zonguldak: 19,4 Yaş 5. Osmaniye: 19,5 Yaş

#4
Foto - Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var

6. Amasya: 19,8 Yaş 7. Çorum: 19,8 Yaş 8. Kırıkkale: 20,0 Yaş

#5
Foto - Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var

9. Kastamonu: 20,1 Yaş 10. Karaman: 20,8 Yaş

#6
Foto - Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var

11. Kütahya: 21,1 Yaş 12. Burdur: 21,8 Yaş

