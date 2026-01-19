Türkiye’nin en eski arabaları hangi illerimizde zirvede Şahin ve Toros var

Ülkemizde şehirlere göre yapılan eski model araç yaşı incelemesi ile en eski otomobil listesi ortaya çıktı. Açıklanan istatistikler, bazı şehirlerde trafikte gezen otomobillerin ortalama yaşının 20 yılı açtığını gösterdi. Eski araç filosu, sadece otomobillerin yaşlı olması demek değildir; öte yandan trafik güvenliği, yakıt verimliliği ve çevresel etkilerin yanında ekonomik durumlar hakkında da değerli bilgiler sunar. Araçlar eskidikçe bakım giderleri yükselir ve modern güvenlik teknolojilerinden yoksun kalınır. Bununla beraber uzmanlar illere göre araç yaş ortalamalarını ve dağılımını merakla izlemektedir.