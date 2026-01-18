  • İSTANBUL
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes işan edildiğini duyurdu. Şara aşiretlere çağrı yaptı.

 Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.

Öte yandan 14 maddelik anlaşma terör örgütü PKK mensuplarının bölgeden çıkarılmasını da içeriyor.

Suriye'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Suriye yönetimi, PKK/SDG ile varılan anlaşma sonrası ateşkes ilan ederek operasyonları durdurdu

14 maddelik anlaşmanın 12. maddesine göre terör örgütü PKK mensupları ve liderleri Suriye'den çıkacak.

Ayrıntılar geliyor…

