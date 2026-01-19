İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!
Megakent İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgarın etkisiyle yer yer tipi şeklinde devam ederek şehri beyaza boyadı.
Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oluyor.
Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne gelen bazı vatandaşların, kartopu oynadığı görüldü.