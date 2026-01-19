  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var Fransa da Abdi’ye sırtını döndü: Suriye’ye entegre olmak zorundasın! Suriye ordusundan yeni operasyon kararı! Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi Rakka düştü, ABD'den Şara'ya ziyaret Yunanistan'da grip nedeniyle bir haftada 8 kişi can verdi Öldüren grip alarmı “Atanamayan öğretmenler” sorunu nasıl çözülür? “Öncelik olarak…” Rakka kent merkezi terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtarıldı Trump’ın Grönland inadı ticaret savaşını patlattı! Fransa'dan ABD'ye tarihi rest: Sadece biz değil, siz de yanarsınız
Gündem İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!
Gündem

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Megakent İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgarın etkisiyle yer yer tipi şeklinde devam ederek şehri beyaza boyadı.

Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne gelen bazı vatandaşların, kartopu oynadığı görüldü.

Ankara'da etkili kar yağışı
Ankara'da etkili kar yağışı

Yerel

Ankara'da etkili kar yağışı

Yoğun kar yağışı zor anlar yaşattı
Yoğun kar yağışı zor anlar yaşattı

Gündem

Yoğun kar yağışı zor anlar yaşattı

Kamçatka'da beyaz esaret: Son 30 yılın rekor kar yağışı can aldı!
Kamçatka'da beyaz esaret: Son 30 yılın rekor kar yağışı can aldı!

Dünya

Kamçatka'da beyaz esaret: Son 30 yılın rekor kar yağışı can aldı!

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!
İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

Yerel

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23