SON DAKİKA
Konya'da Yol Tartışması: Sürücünün Taksiciye Saldırısı Anbean Kaydedildi
Aktüel

Konya'da Yol Tartışması: Sürücünün Taksiciye Saldırısı Anbean Kaydedildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Konya'da Yol Tartışması: Sürücünün Taksiciye Saldırısı Anbean Kaydedildi

Konya'da bir sürücüyle taksici arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Konya’da yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir sürücünün taksiciye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Yaşanan olayda 2 kişi bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Öğrenilen bilgiye göre, cadde üzerinde hareket halinde olan C.D. idaresindeki 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü ile sürücüsü, henüz öğrenilemeyen ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Ticari araçtan inen sürücü yanında bulunan bıçakla otomobil sürücüsü C.D.’yi ve araçta bulunan arkadaşı M.E.K.’yi yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hafif yaralanan C.D. ve yanındaki arkadaşı, yaşanan anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, saldırgan şahsın araç yanına gelerek aracın camını yumrukladığı daha sonra bıçak ile araçtakileri yaraladığı sonrasında ise aracın yanına gelerek yaralı şahıslarla tartıştıktan sonra hızla aracıyla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
Olayda hafif yaralanan 2 kişi karakola giderek şikayetçi olurken, polis saldırgan şahsı yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

