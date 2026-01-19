O ülkede İsrailliler ormanı yakarken yakalandı!

Güney Amerika’nın en önemli doğa rezervlerinden biri olan Şili'deki Torres del Paine Milli Parkı’nda, kuralları hiçe sayarak yasak bölgede ateş yakan bir İsrail vatandaşı gözaltına alındı. Geçmişte yine İsrailli turistlerin sebep olduğu büyük yangınlar nedeniyle bölge halkının ve yetkililerin hassasiyetinin zirve yaptığı parkta yaşanan bu olay, Şili yargısını bir kez daha harekete geçirdi.

Şili’nin güneyindeki Patagonya bölgesinde yer alan ve UNESCO Biyosfer Rezervi statüsündeki Torres del Paine Milli Parkı, bir kez daha çevre güvenliğini tehdit eden bir sorumsuzluk örneğine sahne oldu. CNN Chile’nin aktardığı bilgilere göre, parkın koruma altındaki "Dickson Kampı" bölgesinde, kesinlikle yasak olmasına rağmen sigara yakarak yangın riski oluşturan İsrail uyruklu bir turist, yerel kolluk kuvvetleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Fotoğraflı Takip ve Hızlı Müdahale

Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF), park içerisindeki sıkı denetim mekanizmasını devreye sokarak, söz konusu şahsın yasaklı alanda "ısı kaynağı" (ateş/sigara) kullandığını fotoğraf analizleriyle tespit etti. Doğal yaşamı koruma konusundaki tavizsiz tutumuyla bilinen Şili makamları, ihlalin bildirilmesi üzerine derhal harekete geçti.

Bölgedeki ekosistemi tehdit eden ve Orman Kanunu uyarınca suç teşkil eden bu eylem, yetkisiz alanlarda orman yangını çıkarma riski taşıdığı gerekçesiyle yargıya taşındı.

Yargıdan Geçit Yok: Bölgeden Çıkış Yasağı

Gözaltına alınan İsrailli şahıs, Puerto Natales Garanti Mahkemesi’ne sevk edildi. Savcılık makamı, şahsı "korunan yaban hayatı alanlarında izinsiz ateş yakmak ve tehlike oluşturmak" suçlamasıyla mahkemeye çıkardı.

Mahkeme heyeti, olayın ciddiyetini göz önünde bulundurarak şüpheli hakkında "bölgesel tutukluluk" (arraigo regional) kararı verdi. Buna göre, İsrailli turistin Magallanes bölgesinden ayrılması yasaklanırken, haftalık olarak karakola gidip imza atması (adli kontrol) şartı getirildi.

Arka Plan: Şili Halkının "İsrailli Turist" Travması

Bu olay, Şili kamuoyu için basit bir kural ihlalinden çok daha derin bir anlam taşıyor. Olayın vahametini anlamak için bölgenin yakın tarihine bakmak gerekiyor:

2011 Rotem Singer Vakası: 2011 yılında yine Torres del Paine Milli Parkı'nda, Rotem Singer adlı bir İsrailli turistin yaktığı ateş kontrolden çıkmış ve 17 bin hektardan fazla ormanlık alanın kül olmasına neden olmuştu. Bu olay, Şili tarihindeki en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş ve Şili-İsrail ilişkilerinde gerilime yol açmıştı.

Toplumsal Tepki: Şili, Filistin davasına verdiği güçlü destek ve Latin Amerika’daki en büyük Filistin diasporasına ev sahipliği yapmasıyla bilinen bir ülke. İsrail vatandaşlarının, Şili’nin en kıymetli doğal miraslarına karşı sergilediği bu mükerrer "saygısız" tutumlar, yerel halk nezdinde ciddi bir tepkiyle karşılanıyor.

Şili makamlarının bu son olayda gösterdiği hızlı refleks ve uyguladığı adli kontrol tedbirleri, ülkenin egemenlik hakları ve çevre koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.