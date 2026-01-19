Siber zorbalara büyük darbe! 5 günde tam 259 kişi kıskıvrak yakalandı!

  • İSTANBUL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dijital dünyayı suçtan arındırmak amacıyla yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğünü duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmalarda, son 5 gün içerisinde siber suçlara karıştığı tespit edilen 259 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" ifadesini kullandı.

 

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"37 il merkezli ’Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis’ suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin 131’i tutuklandı, 66’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ’ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama’ temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

