Tokat–Musul hattında yeni dönem: Yatırım ve istihdam masada!

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun başında bulunduğu heyet, kardeş şehir anlaşması ve bir dizi resmi temas için Musul'a hareket etti.

'KARDEŞ ŞEHİR PROJESİ' KAPSAMINDA İLK ADIM

Tokat ile Musul arasında 2025 yılı Ağustos ayında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında ilk büyük adım atıldı. Tokat Havalimanı'ndan yola çıkan heyetin temel amacının; iki şehir arasında diplomatik, ekonomik, kültürel ve gastronomik bir köprü kurmak olduğu belirtildi.



Havalimanında açıklama yapan Başkan Yazıcıoğlu, ziyaretin Tokatlı iş insanlarına yeni fırsatlar sunacağını ve şehre yatırım ile istihdam noktasında somut katkılar sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Heyet, Tokat'ın zengin mutfak kültürünü ve tarihi birikimini Musul'da vitrine çıkararak turizm potansiyelini artırmayı da amaçlıyor