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Aktüel 50 bin mülteci çocuk kayıp
Aktüel

50 bin mülteci çocuk kayıp

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, Avrupa’nın son 2 yıldır kayıp çocuklarla ilgili verileri yenilemediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:48:00 -
50 bin mülteci çocuk kayıp

Avrupa’da kayıp olan çocukların, çocuk pornosu, organ ticareti, uyuşturucu ticareti gibi sektörlerde kullanıldığına dair çok ciddi bilgiler olduğunu ifade eden Ekşi, “Avrupa’da kayıp çocuk sayısı 2017-2018 döneminde 20 bin olarak istatistiklere yansıdı, ancak gerçek sayı 50 bin civarında” diye konuştu.

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