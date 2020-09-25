50 bin mülteci çocuk kayıp
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, Avrupa’nın son 2 yıldır kayıp çocuklarla ilgili verileri yenilemediğini belirtti.
Avrupa’da kayıp olan çocukların, çocuk pornosu, organ ticareti, uyuşturucu ticareti gibi sektörlerde kullanıldığına dair çok ciddi bilgiler olduğunu ifade eden Ekşi, “Avrupa’da kayıp çocuk sayısı 2017-2018 döneminde 20 bin olarak istatistiklere yansıdı, ancak gerçek sayı 50 bin civarında” diye konuştu.