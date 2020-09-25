50 bin mülteci çocuk kayıp

Avrupa’da kayıp olan çocukların, çocuk pornosu, organ ticareti, uyuşturucu ticareti gibi sektörlerde kullanıldığına dair çok ciddi bilgiler olduğunu ifade eden Ekşi, “Avrupa’da kayıp çocuk sayısı 2017-2018 döneminde 20 bin olarak istatistiklere yansıdı, ancak gerçek sayı 50 bin civarında” diye konuştu.