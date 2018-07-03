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5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı

Meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, iş başına gelirken halka ''Silahımızı, ilacımızı ve ekmeğimizi kendimiz üreteceğiz'' sözü vererek bu yolda çalışmalarını sürdürürken gerçekleşen askeri darbe sonucunda Sisi ülkeyi adeta batırdı!

03 Temmuz 2018 Salı 11:34
5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı

 yeniakit.com.tr 

Bugün Mısır'da Temerrüd (İsyan) gösterileriyle başlayan ve 3 Temmuz 2013'te General Abdülfettah es-Sisi öncülüğündeki askeri darbeyle sonuçlanan olayların 5'inci yıl dönümü... Ülke tarihinin şeffaf seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi koltuğundan askeri darbeyle indirerek bu makama çıkan Sisi, sadece binlerce insanı katletmek ve Mısır'ın siyasi yönünü değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda ülke ekonomisini de adeta batırdı.

MURSİ SÖZ VERMİŞTİ, SİSİ PEŞKEŞ ÇEKTİ

Meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, iş başına gelirken halka ''Silahımızı, ilacımızı ve ekmeğimizi kendimiz üreteceğiz'' sözü vererek bu yolda çalışmalarını sürdürürken gerçekleşen darbe sonrası bunların hiç biri gerçekleşmedi. Sisi, ülkedeki pek çok yatırımı Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail merkezli şirketlere sattı. 

İŞTE FİYAT FARKLARI

  • 2013 yılında Muhammed Mursi döneminde 1 Amerikan doları 6.69 Mısır Cüneyhi iken bugün 17.99 cüneyhe yükseldi.
  • 2013'te 92 oktan benzinin litre fiyatı 1.85 cüneyh iken bugün 6.75 cüneyh'e yükselmiş durumda. 
  • Mursi döneminde metro biletleri fiyatı 1 cüneyh idi, şimdi 7 cüneyh oldu.
  • 2013'te tüp 8 cüneyh iken bugün 50 cüneyh!
  • 2013'te; Mursi döneminde 1.4 trilyon cüneyh olan Mısır'ın iç borcu bugün 3.6 trilyon cüneyhe yükseldi.
  • 2013'te; Mursi döneminde 34,5 milyar dolar olan Mısır'ın dış borcu bugün 82.9 milyar dolara yükseldi.

Darbeci Sisi IMF'nin kucağında!

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:34
  1. Mısır Mursi Sisi İflas
  2. Mısır ekonomisi
  3. Muhammed Mursi
  4. mısır darbesi
  5. temerrüd

YORUM YAZ

  • KeremKerem1 sa önce
    Nedense bana çok tanıdık geliyor. Kendi sihamızı savaş uçağımızı yapacaaaaaz diye bağıran birini hatırlatıyor bana. ...
  • mehmetmehmet2 sa önce
    enflasyon ne olduonu yazarsanız bilgimiz olur
  • AkpartiliAkpartili1 sa önce
    youtubede "mursi konuşuyor, hain sisi alkışlıyor" başlıklık bir video var. Orada Mursi, ekonomideki gelişmeleri anlatıyor, Sisi de alkışlamak zorunda kalıyor
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Bizim ekonomimizden çok farkı yok
  • Yusuf canYusuf can2 sa önce
    Mısır halkıdır sokağa dökülürse iz önce baltacılar o hiç acımadan bir tane dahi bırakmadan gebertin sonra başınız ağrır
  • mehmetmehmet1 sa önce
    2002 sonu dolar 1,64 TL iken şimdi 4,65 TL yani 15 yılda 2,83 katına çıkmış.2002 de asgari ücret 117 dolar ikenşimdi 344 dolar yani dolar bazında asgari ücret 2,94 katına çıkmış.2002 de asgari ücretle 114 litre benzin alınırken şimdi 255 litre alınıyor yani 2,23 katı.
  • Yaşasın.....Yaşasın.....1 sa önce
    Yaşasın zalimler için Cehennem
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