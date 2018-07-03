5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı

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Bugün Mısır'da Temerrüd (İsyan) gösterileriyle başlayan ve 3 Temmuz 2013'te General Abdülfettah es-Sisi öncülüğündeki askeri darbeyle sonuçlanan olayların 5'inci yıl dönümü... Ülke tarihinin şeffaf seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi koltuğundan askeri darbeyle indirerek bu makama çıkan Sisi, sadece binlerce insanı katletmek ve Mısır'ın siyasi yönünü değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda ülke ekonomisini de adeta batırdı.

MURSİ SÖZ VERMİŞTİ, SİSİ PEŞKEŞ ÇEKTİ

Meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, iş başına gelirken halka ''Silahımızı, ilacımızı ve ekmeğimizi kendimiz üreteceğiz'' sözü vererek bu yolda çalışmalarını sürdürürken gerçekleşen darbe sonrası bunların hiç biri gerçekleşmedi. Sisi, ülkedeki pek çok yatırımı Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail merkezli şirketlere sattı.

İŞTE FİYAT FARKLARI

2013 yılında Muhammed Mursi döneminde 1 Amerikan doları 6.69 Mısır Cüneyhi iken bugün 17.99 cüneyhe yükseldi.

2013'te 92 oktan benzinin litre fiyatı 1.85 cüneyh iken bugün 6.75 cüneyh'e yükselmiş durumda.

Mursi döneminde metro biletleri fiyatı 1 cüneyh idi, şimdi 7 cüneyh oldu.

2013'te tüp 8 cüneyh iken bugün 50 cüneyh!

2013'te; Mursi döneminde 1.4 trilyon cüneyh olan Mısır'ın iç borcu bugün 3.6 trilyon cüneyhe yükseldi.

2013'te; Mursi döneminde 34,5 milyar dolar olan Mısır'ın dış borcu bugün 82.9 milyar dolara yükseldi.

Darbeci Sisi IMF'nin kucağında!