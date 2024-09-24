5 yıl erken emekli olacaklar! O meslekte çalışanlar gün sayıyor

Devlet tarafından duyurulan Bağ-Kur ile SSK prim eşitliği için Meclis'in açıkması beklenirken milyonlarca esnafın prim şartı 9 bin günden 7.200 güne düşecek. Bu durumda 5 yıl erken emekli olma ihtimalinin yolu açılacak. İşte detaylar...

Hükümet tarafından bildirilen Bağ-Kur ile SSK prim emiştiği için Meclis'in açılması bekleniyor. Yapılacak yasal düzenleme işe 1 mişyon küçük esnafın 9 bin gün olan Bağ-kur prim ödeme şartı 7.200 güne düşürülecek.

1.800 gün yani 5 yıl daha az prim ödeyecek olan esnaf, yaş şartını da tamamkadıklarında erken emekli haklı kazabilecek.

Eğer EYT kapsamında ise yani ilk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 öncesinde bu kez yaş şartı olmadan 5 yıl erken emekli olabilecek.

''TBMM'NİN AÇILMASININ BEKLİYORUZ''

Milyonlarca ensafın TBMM'nın açılmasını beklediğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımızın prim gün sayısında 7200 esas alınmıştı. Ancak malum pandemi süreci, arkasından deprem felaketi derken süreç aksadı. Bu konuda esnaf ve sanatkârlarımızdan her gün yüzlerce e-mail ve telefon geliyor. İnsanların artık bekleyecek sabrı kalmadı.

Biz artık diyoruz ki norm birliği yapalım 7200'ü esas alalım. Tüm çalışanları aynı çatı altında toplayalım. En azından emekli ve sağlık primleri ayrılsın, esnaf sadece sağlık sigorta primini devam ettirebilsin. En azından 7 bin TL'lik bir masraftan kurtulmuş olurlar.

Çünkü hem prim gününü doldurmuş hem de halen prim ödemek zorunda olan insanlara sermaye kaybına neden oluyor. Önemli olan bu düzenlemenin meclis açılır açılmaz sona bırakılmadan halledilmesi" ifade etti.