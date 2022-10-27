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Eğitim 5 yaşındaki çocuklar 1.sınıfa mı başlayacak? Anasınıfı zorunlu mu oldu?
Eğitim

5 yaşındaki çocuklar 1.sınıfa mı başlayacak? Anasınıfı zorunlu mu oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitime başlama yaşıyla ilgili yeni bir karar aldı. Peki, zorunlu eğitim yaşı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-27 15:29:00 -
5 yaşındaki çocuklar 1.sınıfa mı başlayacak? Anasınıfı zorunlu mu oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitim yaşıyla ilgili bir karar aldı. Peki, çocuklar kaç yaşında başlayacak?

5 yaşındaki çocuklar 1.sınıfa mı başlayacak? Anasınıfı zorunlu mu oldu?

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, zorunlu eğitime yönelik değerlendirme de bulundu. Özer, 5 yaşındaki çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınacağını açıkladı. Özer, eğitim alanında atılacak önemli gelişmeleri aktararak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacağını vurguladı.

Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. İhtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.

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