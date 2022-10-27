5 yaşındaki çocuklar 1.sınıfa mı başlayacak? Anasınıfı zorunlu mu oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitime başlama yaşıyla ilgili yeni bir karar aldı. Peki, zorunlu eğitim yaşı kaç oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitim yaşıyla ilgili bir karar aldı. Peki, çocuklar kaç yaşında başlayacak?
5 yaşındaki çocuklar 1.sınıfa mı başlayacak? Anasınıfı zorunlu mu oldu?
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, zorunlu eğitime yönelik değerlendirme de bulundu. Özer, 5 yaşındaki çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınacağını açıkladı. Özer, eğitim alanında atılacak önemli gelişmeleri aktararak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacağını vurguladı.
Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. İhtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.
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