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5 yaşındaki çocuğu 43 kez bıçaklayan caninin savunması kan dondurdu!

Mersin'de yaşanan vahşi cinayette 5 yaşındaki Suriyeli 43 kez bıçaklayan cani yaptığı savunmasında aldığı alkole arkadaşının ilaç kattığını ifade etti.

31 Temmuz 2018 Salı 14:01
5 yaşındaki çocuğu 43 kez bıçaklayan caninin savunması kan dondurdu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 kez bıçaklayarak öldüren sanığın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık Alican K., "Olayın olduğu gün bir arkadaşım alkolüme ilaç attı. O yüzden kendimde değildim" dedi.

"ARKADAŞIM ALKOLÜME İLAÇ ATTI"

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı. İlk duruşmasından farklı olarak savunma yapan Alican K., "Olay günü bir arkadaşım alkolüme ilaç attı. Haberim yoktu. O yüzden kendimde değildim" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı ise Alican K.'nin 2012 yılından itibaren psikolojik tedavi gördüğünü, bu sebeple uzman bir psikolog tarafından görüş alınması gerektiğini söyledi.

"9 DAKİKA BOYUNCA ÇOCUKLA DUŞAKABİNDE KALMIŞ"

Müşteki avukatları da "Sanık 9 dakika boyunca çocukla duşakabinde kalmış. Kimse 9 dakika boyunca birini bıçaklayamaz. Bizler başka suçların işlenmiş olma olasılığı üzerinde duruyoruz. Bu sebeple olay yerinde 'keşif' talep ediyoruz. Eğer sanık olay yerinde olayı tekrar yaşayarak ifade verirse doğruları söyleyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, HTS kayıtlarının incelenmesi, yabancı uyruklu bir saatçinin sanık olarak dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ekim 2018 tarihine erteledi. Müşteki avukatlarının keşif talebi ise reddedildi.

SURİYE UYRUKLU ÇOCUK 43 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül 2017 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, 43 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, katil zanlısı Alican K.'yi gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:01
  1. Mersin
  2. suriyeli çocuk
  3. bıçaklama

YORUM YAZ

  • emin abdulhamidemin abdulhamid1 sa önce
    43 kez bıçaklanarak öldürülen Suriyeli çocuk olunca kimsenin ruhu duymamış! Yok eğer Suriyeli biri bir başkasına çakı çekmiş olsaydı kamalis Mersin şaha kalkardı!
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