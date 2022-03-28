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Yerel 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı!
Yerel

5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 22:57:00 -
5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Şanlıurfa’da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki iki katlı bir evin yıkımında çalışan M.A. isimli şahıs, iddiaya göre 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Çevredekiler linç girişiminde bulundu

 

Kız çocuğunun bağırması üzerine molozların bulunduğu bölgeyi kontrol eden annesi, kızının yanındaki şahsı fark etti. Anneyi gören zanlı kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Annenin de bağırması üzerine kovalanan zanlı, yakalanarak linç edilmek istendi. Bir iş yerine sığınan şahıs, olay yerine çağrılan polise teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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