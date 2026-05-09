5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu başladı

Bu yıl 5’ncisi düzenlenen Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu 8-10 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek. Sempozyumun ilk gün programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla başladı. 15 ülkeden 30’u aşkın konuşmacının katılımıyla 10 oturumun düzenleneceği sempozyum, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Halep Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Müftülüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli İlahiyat Vakfı, İNSAMER, Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS), Göç ve Diaspora Vakfı ve Dijital Hafıza Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

“Müslümanlar nüfuzlu olursa dünya adalet içinde yaşar”

Açılış programında konuşan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, “İki türlü azınlık vardır: Nüfus ve nüfuz açısından. Dünyada Müslüman nüfusu artmasına rağmen maalesef nüfuzunun azaldığını görmek bize gerçekten hüzün veriyor. Müslümanların nüfuzunun olması sadece siyasi ve ideolojik bir keyfiyet değildir. Müslümanlar, nüfusça olduğu gibi nüfuz bakımından da etkili olursalar, dünya sulh, barış ve adalet içerisinde yaşar. Kan, gözyaşı, zulüm ve hicran olmaz” dedi.

“Gazzeli çocukların feryadını duyuyoruz”

İlk Müslüman azınlığın Peygamber Efendimiz döneminde Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar olduğunu belirten Kahraman, Müslümanların nüfuzunun azalmasından insanlığın kötülüğünü düşünenlerin yararlandığının altını çizdi. Kahraman, “Döviz karşısında insanlığa her gün değer kaybettiren bir takım müstekbirlerle, mütekebbirlerle bugünün dünyası maalesef baş başa. Onun için biz her gün masum çocukların feryatlarını, kadınların tarumar edildiğini, değerlerin ayakaltına alındığını maalesef seyrediyoruz. Her akşam ve sabah televizyonlarda Gazzeli çocukların feryadını dinliyoruz. Silkinip yeniden kendimize gelmemiz, insanlık için nüfuzumuzu artmamız gerekiyor. ” dedi.

“Müslümanlara karşı sorumluluklarımız var”

Halep Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Muhammed Şâşû, Müslümanlar olarak, diğer Müslümanlara karşı sorumluluklarımızın olduğunu belirtti. Şâşû, konuşmasına şöyle devam etti: “Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: ‘Müminler ancak kardeştir.’ Bu sempozyum vesilesiyle Müslüman azınlıkların sorunlarının ve yaşadıkları zorlukların dile getirilerek çözüm arayışları olacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Müslüman azınlıkların haklarını savunabilecek özel bir merkez kurulmalı”

Malezya Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı Dr. Abdurrezzak Ahmed ise, Patani ve Mindanoa’da İHH’nın sadece insani yardım sağlamakla kalmadığını, bir arabulucu olarak barışı savunduğunu belirtti. “İHH’nın insani diplomasi çalışmaları bize, azınlık haklarının korunmasının sadece hükümetlerin yapabileceği bir iş olmadığını, sivil toplum kuruluşlarının da katılması gerektiğini bir kere daha gösterdi. Buradan uluslararası topluma çağrı yapmak istiyorum. Müslüman azınlıklarla ilgili veri toplayabilecek, araştırma yapabilecek ve bu toplulukların haklarını savunabilecek özel bir merkezin kurulması gerekiyor” dedi.

“Sorunları tespit edersek, çözümleri de oluşturabiliriz”

İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım da, “Çok önemli bir toplantı. Bu toplantının asıl önemli kısmı yarın ve sonraki gün çalıştaylarda olacak. Müslümanların sorunlarını tespit edebilirsek çözümlerini de oluşturabiliriz. Özellikle son dönemlerde göç hadiselerinin fazlalaşmasıyla birlikte dünyanın her tarafında Müslümanlarla diğer dinlerden insanların iletişimlerinin daha da arttığına şahit oluyoruz” dedi.

“Sumud gemileri yolda”

Osmanlı döneminde farklı dinlerden ve kültürlerden insanların 400 yıl boyunca barış içinde yaşadığını hatırlatan Yıldırım, “Fakat 1. Dünya Savaşı’ndan sonra otorite başkalarının eline geçti. Ve dünyanın her tarafından kan ve gözyaşı var. Şu anda 3. Dünya Savaşı’nı yaşıyoruz ve bu savaşı da büyütüyorlar. Sizden dua istiyorum, Sumud gemileri yolda. İsrail, Avrupa’nın tam sınırında tam müdahale etti, dedi ki ‘ben bir terör örgütüyüm, devlet mevlet değilim ve dünyaya da bunu kabullendireceğim.’ 600 mil uzakta müdahale etti, zannetti ki vazgeçeceğiz. Vazgeçmiyoruz, yola devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Girit’te gemiler tekrar toparlanıyor, Türkiye’den de katılımlar olacak Akdeniz’de buluşulacak ve Gazze’ye doğru gideceğiz. Bu sadece Gazze’deki ablukayı kırma operasyonu değil, dünya siyonizminin bariyerlerini yok etme operasyonu” dedi.

“Müslümanlar tarih boyunca önemli medeniyet birikimleri ortaya koydular”

Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak ise, “Bu yıl Müslüman Azınlıklar başlığıyla gerçekleştirilen sempozyumun son derece önemli ve çok boyutlu bir meseleyi ele aldığına inanıyorum. Milyonlarca Müslüman farklı coğrafyalarda, farklı siyasi ve kültürel yapılar içerisinde hayatlarını idame ettirmektedirler. Tarih boyunca Müslümanlar, yalnızca çoğunluk oldukları coğrafyalarda değil, azınlık oldukları coğrafyalarda da önemli medeniyet birikimleri ortaya koymuşlardır” dedi.

“Müslüman azınlıkların tecrübelerinin akademik bakış açısıyla ele alınması önemli”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Küreselleşmenin hızlandığı, göç hareketlerinin arttığı, toplumsal dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde Müslüman azınlıkların yaşadığı tecrübelerin akademik bir bakış açısıyla ele alınması önemlidir. Bu yönüyle sempozyumun dini hayattan hukuk düzenine, toplum psikolojisinden siyasete, kültürden sanata kadar geniş bir çerçevede önemli çalışmalara ve bilimsel değerlendirmelere zemin hazırlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da, “İslamofobi meselesi ele alınmadan bu meselenin konuşulması mümkün değil. Azınlığa yönelik öfkenin ve şiddetin arttığı yerlerde bir fobinin de olduğunu unutmadan bu meseleyi geniş bir pencereden ele almak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konferans ve panel düzenlendi

Protokol konuşmalarının ardından ilk gün programı, AGİT İslamofobik Nefret Suçlarıyla Mücadele Eski Özel Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Şenay’ın konferansıyla devam etti.

Sonrasında Jeopolitik Müslüman Azınlık Bölgeleri başlıklı panel düzenlendi. İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç’un moderatörlüğünü yaptığı panelde, İHH Moro Temsilcisi Ömer Kesmen, Patani Birleşik Özgürlük Örgütü’nü temsilen (PULO) Kasturi Mahkota, Dünya Keşmir Özgürlük Hareketi’ni temsilen (WKFM) Dr. Müzzemmil Eyyûb Thakur, Arakan Rohingya Ulusal Konseyi’ni temsilen (ARNC) Enver Arakani ve TDV İslam Araştırmaları Merkezi Doç. Dr. Yaşar Çolak konuşmacı olarak yer aldı.

Sempozyumun ilk gün programı düzenlenen panelin ardından sona erdi.