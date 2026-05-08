  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mikrop mikrobu çekiyor: İsrail'de 'hantavirüs' paniği Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı Meteoroloji duyurdu: O şehirler kavrulacak! 8 Mayıs 833: İbn Hişâm'ın vefatı (Tarihçi, dil ve ensâb âlimi) 8 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 'Yeni anayasa bir tercih değil zorunluluktur!' Rusya'da 9 Mayıs alarmı! Siyonistler niyetlerini açık etti! Sınırları yeniden çizmek istiyorlar İran'dan, BM üyelerine Hürmüz Boğazı çağrısı! Taslağın onaylanmamasını istedi İran’dan misilleme açıklaması! Karşılık verecekler
Gündem Markete saldıran kadın bakın kim çıktı! Türkiye'nin gündemindeydi
Gündem

Markete saldıran kadın bakın kim çıktı! Türkiye'nin gündemindeydi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Markete saldıran kadın bakın kim çıktı! Türkiye'nin gündemindeydi

Bursa'da kasiyerin sorusuna kızıp tüm marketi savaş alanına çeviren kadın tanıtık çıktı. Aynı kadın, geçtiğimiz aylarda aynı şehirde bir taksi durağına saldırmıştı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bir markette yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre alışveriş yapmak için markete gelen bir kadın müşteri, kasada çalışan personelin “Market uygulamanız var mı?” sorusuna sinirlendi. Bir anda bağırmaya başlayan kadın, market içerisindeki raflarda bulunan ürünleri yere fırlatarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

 

Kadının öfke patlaması sırasında markette bulunan bazı müşteriler panik yaşayarak dışarı çıktı. Çalışanlar ise kadını sakinleştirmeye ve durumu kontrol altına almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKSİ DURAĞINA SALDIRAN DA OYMUŞ

Show Tv'nin haberine göre; marketi dağıtan kadının, geçtiğimiz aylarda Bursa Şehir Hastanesi’nde bulunan bir taksi durağında çıkardığı olayla gündeme gelen kişi olduğu ortaya çıktı.

 

 

3 Şubat 2026’da yaşanan olayda kadın, müşteri taşıyan bir taksiye binmek istemiş, durak görevlisinin sıradaki aracı beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine sinir krizi geçirmişti. Ayaklı küllüğü eline alan kadın, taksi durağının camlarını kırarak büyük zarar vermişti.

Öfke nöbeti sırasında taksi durağında yaklaşık 150 bin TL’lik maddi hasar oluştuğu belirtilmişti. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi ise aynı kişinin bu kez bir markette benzer görüntülere neden olduğu öne sürüldü.

Dedeler parkta buluşup kavga etti! Kanlar içinde kaldılar
Dedeler parkta buluşup kavga etti! Kanlar içinde kaldılar

Gündem

Dedeler parkta buluşup kavga etti! Kanlar içinde kaldılar

Akaryakıt istasyonun da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Akaryakıt istasyonun da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

Yerel

Akaryakıt istasyonun da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

Neden kazığımı aldın kavgasında iki kişiyi tüfekle vurdu
Neden kazığımı aldın kavgasında iki kişiyi tüfekle vurdu

Yerel

Neden kazığımı aldın kavgasında iki kişiyi tüfekle vurdu

Mardin’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Mardin’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Aktüel

Mardin’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

CHP'deki kişisel kavgaların bedelini İzmirliler ödüyor!
CHP'deki kişisel kavgaların bedelini İzmirliler ödüyor!

Siyaset

CHP'deki kişisel kavgaların bedelini İzmirliler ödüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakkı SANCAK

İşte toplumun ahlakı düzeni böyle bozuluyor BU İNSANLAR DAHA KAÇ KERE AYNI ŞEYİ YAPACAK SONRA DİYORUZ Kİ GENÇLER DEJENERE OLUYOR SAYGI YOK İDEAL YOK SAYFA SAYFA BU HABERELER KİMİÖRNEK ALACAKLAR BUNLAR CEZASIZ KALMAMALI TOPLUMUN HUZURUNU BOZAN KİM OLURSA OLSUN UYGUN BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI KAMU HİZMETİMİ PARA CEZASIMI NEOLURSA OLSU HAPİS GEREKİRSE EVET HAPİS ÇÜNKÜ BÖYLE BAŞLIYOR TRAFİKTEDE MAGANDALICIK BÖYLE BAŞLADI SONRA CİNAYETLERE KADAR GİTTİ

HAMZA

adli kontrol ile serbest kalmış peki adli kontrol nerede yada adli kontrol ne demek. O zaman vatandaş kendi hukukunu adaletini uygulayacak durumdan anlaşılan bu sanırım.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23