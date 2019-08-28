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5. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin bu seneki teması ’kadın ve zeytin’

Bursa 5.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23
5. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin bu seneki teması ’kadın ve zeytin’

Bursa 5. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali 30 Ağustosta başlıyor.


Festivalle alakalı düzenlenen toplantıya Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Kent Konseyi yöneticileri ile çok sayıda gazeteci katıldı. Bu sene festivalin temasının ise kadın ve zeytin olduğu açıklandı. Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya "Göreve gelmemizin ardından çeşitli çalışma meclisleri oluşturduk. Fakat asıl işimiz Zeytin Festivali’miz. Bu konuda oldukça kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları ile başlayacak festivalimiz kapsamında zeytin müzesi açacağız, zeytinyağlı yemekler yarışması, iyi zeytin üreticilerine ve en iyi zeytin bahçelerine ödül vereceğiz. İlk gün Resul Dindar Zafer Konseri, ikinci gün Ece Seçkin Gençlik Konseri, son gün Ziynet Sali Barış Konseri gerçekleşecek. Festivalimizin teması kadın ve zeytin. Bu çerçevede Gemlik çevresinde bulunan kadın girişimcilere de ürünlerini sergileme imkânı yaratacağız. Ayrıca ilk kez zeytincilik tarihi sergisi açacağız. Zeytin ile Atatürk portresi yapacağız. Dünyanın en büyük zeytin tabağı denemesini gerçekleştireceğiz. Festivalimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


“Coğrafi işarete dikkat edilmeli”


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, basın mensuplarının toplantıya gösterdikleri yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sertaslan, “Beşincisini düzenlediğimiz Gemlik Zeytini Festivali’mizde önemli bir geleneği sürdürüyoruz. Bizlere her türlü katkıyı veren meslek odalarımız, birliklerimize teşekkür ederim. Zeytinin başkenti olma iddiasını, Marmara’nın incisi olma iddiasının yanına koyup yola çıktık. Sofralık zeytini tanıtma konusunda yaptığımız toplantılarda söylediğimiz gibi, Gemlik Zeytini’nin tanıtıma ihtiyacı yok. Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Gemlik zeytini olduğu iddiasıyla satılan zeytin var. Hem çiftçilerimiz, hem de bu işin ticaretini yapan arkadaşlarımız olarak zarar görüyoruz. Gemlik zeytininin coğrafi işaretini tanıtmamız gerekiyor. Bütün festival boyunca coğrafi işaretimizi kullanacağız. Her yerde duyulsun istiyoruz, sofralık zeytinin başkentidir Gemlik. Bu işareti taşıyan zeytin Gemlik zeytinidir. Taklitlerimizden sakınınız” dedi.


Konuşma ve gazetecilerin sorularının ardından Gemlik Belediyesi’nin katkılarıyla Gemlikli müzisyenlerin söylediği ve klip çektiği “Gemlik’e gideceğim” şarkısının tanıtımı da gerçekleştirildi. Festival için hazırlanan eğlenceli ve hareketli şarkı misafirlerden tam not aldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23
  1. konser
  2. sergi

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