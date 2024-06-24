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Spor 5 transfer birden! Trabzonspor gaza bastı
Spor

5 transfer birden! Trabzonspor gaza bastı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 11:15:00 - 2024-06-24 11:15:42
5 transfer birden! Trabzonspor gaza bastı

Trabzonspor, 5 futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor; Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Draguş ve Ozan Tufan ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram ve Standard Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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