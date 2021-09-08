5. sınıf bursluluk sınavı soruları 2021 İOKBS cevap anahtarı

2021 İOKBS sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla, 5 Eylül saat 10.00'da yapıldı. 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirlen 2021 bursluluk sınavı soruları ve cevapları merak ediliyor. İOKBS sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için; 5, 6 ve 7’nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10,11’inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden (aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı oranında) sorular yer aldı.

20221 İOKBS sınavı, 5 Eylül 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleşti. Bursluluk sınavında 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulan 5 Eylül 2021 İOKBS Bursluluk Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı MEB tarafından açıklanıyor.

2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

2021 5. sınıf bursluluk soruları ve cevapları yine 5. sınıflar tarafından sorgulanıyor. Bursluluk sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmış değil. 2020'de yapılan sınavın soru ve cevapları 3 gün sonra erişime açılmıştı. Bu nedenle gözler 8-10 Eylül 2021 tarihlerinde.

2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları için tıklayın

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS bursu nasıl alınır?

İOKBS Bursluluk Başlangıcı: Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Bursluluk sınav soruları ve cevapları

5 Eylül 2020 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları MEB tarafından yayınlanmıştı.

İOKBS bursluluk sınavı 5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız