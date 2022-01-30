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Yerel 5 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı
Yerel

5 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hastaya 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 22:04:00 -
5 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Çamiçi Köyü Samak mezrasında yaşayan İsmet Güzel'in (80) yakınları, genel durum bozukluğu şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mezra yolu için İl Özel İdaresi ekipleri 5 saatlik çalışma yürüttü.

Sağlık ekipleri kısmen açılan yoldan Güzel'e ulaşarak, Gerger Devlet Hastanesine kaldırdı.

Güzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmet Güzel, sağlık ekiplerinden Musa Aruk ve Mehmet Emin Bayrak ile İl Özel İdaresi ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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