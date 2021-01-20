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Teknoloji 5 nm yonga setli işlemciler seneye kaldı
Teknoloji

5 nm yonga setli işlemciler seneye kaldı

Şirketin bu Çarşamba Dimensity 1200 ve 1100’ü tanıtması bekleniyor. Sızan bir habere göre, 6nm yongalar ilk olarak Oppo ve vivo tarafından kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 10:23:00 -
5 nm yonga setli işlemciler seneye kaldı

Şirket Çarşamba günü, 6nm üretim teknolojisi ile geliştirilen MediaTek Dimensity 1200 ve 1100 işlemcilerini tanıtacak. Popüler sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre ise bu Çarşamba duyurusunu göreceğimiz Dimesity 1200 ve 1100 işlemcileri ilk kullanacak markalar Oppove Vivo olacak.

Bir sonraki büyük olay, MediaTek’in MediaTek 2000 yonga setini (5nm) tanıtacağı yılın ilk çeyreğinde olacak. Oppo ve vivo bu çipi kullanmak için sıraya girdi, ancak Honor’un da müşterilerden biri olması tahmin edilenler arasında. Dimensity 2000, ailede yüksek performanslı Cortex-X çekirdeğini benimseyen ilk yonga seti olabilir. Özellikle X2, artı büyük Cortex-A79 CPU çekirdekleri ve Mali-G79 GPU çekirdekleri dikkat çekiyor. Ancak üçü de henüz ARM tarafından duyurulmadı.

A79, muhtemelen bu yıl tanıtılması planlanan Matterhorn çekirdeği. A78‘e göre küçük bir performans artışı bekleniyor. Gelişim ufak da olsa A73 ile karşılaştırıldığında 2,5 kat büyük bir artış söz konusu. Matterhorn ayrıca bellek güvenliği ihlallerini tespit edecek donanıma sahip olacak. Bir diğer özellik ise, A78’den % 30 daha hızlı olması gereken Makalu. Bunun Cortex X2 çekirdekleri olacağı düşünülüyor fakat 2023’e kadar bu yeni çekirdeklerin üretime geçmesi beklenmiyor. Makalu hakkında bilinen ilginç şey, 32-bit desteğini bırakıp sadece 64-bit yazılımı çalıştırması.

MediaTek’in Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında geleceğe yönelik planlarından da bahsetmesi bekleniyor. Dimensity 2000 belki konuşulmaz, ama 2021’in işlemcileri olan 1200 ve 1100, o gün kendinden söz ettirecek.

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