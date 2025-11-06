  • İSTANBUL
Yerel 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan emekli polis tutuklandı
Yerel

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul'dan, Sakarya'ya kendi aracıyla getirdiği 5 kilo metamfetamin ile yakalanan emekli polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda, emekli polis memuru N.A., D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durdurulan aracında 5 kilo metamfetamin maddesiyle yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.A., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

