5 ilimiz için sağanak yağış uyarısı

Birçok ilde sağanak yağışın beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde can kayıplarının da yaşandığı Ankara dahil 5 ilde yeniden sel ve su baskınları yaşanabilir.



Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Yozgat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Konya'nın kuzey, Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınlarına dikkat

Yağışların; bu sabah saatlerinde Çorum çevreleri ile Cumartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Eskişehir'in güneyi, Ankara ve Konya'da yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



Ankara Valiliği tarafından yapılan sağanak uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de uyardı



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.