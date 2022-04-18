  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 5 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem

5 ilde operasyon! Gözaltılar var

Balıkesir merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:24:00 -
5 ilde operasyon! Gözaltılar var

Balıkesir merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Bursa, Denizli, Kocaeli'nde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, zanlıların tamamı gözaltına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay