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Dünya 5 gün önce kuyuya düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti
Dünya

5 gün önce kuyuya düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak acı haber kısa süre sonra paylaşıldı. Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 23:49:00 - 2022-02-06 00:43:43
5 gün önce kuyuya düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

Fas'ın Şafşavat şehrindeki Temurt bölgesine bağlı İğtan köyünde evinin yakınındaki 32 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan, kurtarma çalışmaları sonucunda 5 gün sonra düştüğü kuyudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan, polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında oluşturulan koridorla ambulansa alınarak Fas Kraliyet Jandarmasına ait ambulans helikoptere taşındı. Küçük çocuk daha sonra helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini bildirdi.

 

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