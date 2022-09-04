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Yaşam 5 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro metrobüs otobüsler ücretsiz mi 5 Eylül 2022
Yaşam

5 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro metrobüs otobüsler ücretsiz mi 5 Eylül 2022

5 Eylül Pazartesi günü anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası başlayacak. Bu sebeple aileler, 5 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. 5 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz saatler:

Yeniakit Publisher
2022-09-04 16:17:00 -
5 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro metrobüs otobüsler ücretsiz mi 5 Eylül 2022

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıf öğrencileri ise 5 Eylül Pazartesi günü uyum haftası sebebiyle ders başı yapacak. Hem öğretmenler hem de aileler yarın toplu ulaşımının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.

5 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro metrobüs otobüsler ücretsiz mi 5 Eylül 2022

5 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Genellikle okulların açılacağı günlerde belirlenen saatlerde toplu ulaşım ücretsiz oluyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı gün olan 12 Eylül’de toplu ulaşımını ücretsiz olacağı tahmin ediliyor.

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