2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıf öğrencileri ise 5 Eylül Pazartesi günü uyum haftası sebebiyle ders başı yapacak. Hem öğretmenler hem de aileler yarın toplu ulaşımının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.

5 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro metrobüs otobüsler ücretsiz mi 5 Eylül 2022

5 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Genellikle okulların açılacağı günlerde belirlenen saatlerde toplu ulaşım ücretsiz oluyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı gün olan 12 Eylül’de toplu ulaşımını ücretsiz olacağı tahmin ediliyor.