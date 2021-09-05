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Sağlık 5 Eylül korona tablosu? Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

5 Eylül korona tablosu? Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. 5 Eylül Pazar gününe ilişkin verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-09-05 20:33:00 -
5 Eylül korona tablosu? Bugün kaç korona vakası var?

6 Eylül Pazartesi günü okullar açılacak. Hal böyle olunca milyonlar güncel vakaları yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

5 Eylül korona tablosu? Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım” ifadelerini kullandı.

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