5 çocuk olan köye ana sınıfı açılacak

Hacı Yakışıklı Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci sayısı azalan köylerdeki çocukları yıllarca en yakın köylere toplayarak çocukların eğitimlerinin aksamasını taşımalı eğitim sistemi önledi. Bu öğrencilerin öğle yemeklerini de ücretsiz yemelerini sağladı. Böylece, göç nedeniyle köyleri boşalan ve akranları azalan çocuklar eğitimlerine en yakın okullarda devam ettiler.

Köy okullarını yeniden canlandırmak için kolları sıvayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy okullarının yeniden aktif bir şekilde kullanılması konusunda yaklaşık altı aydır çalışma yaptıklarını, çıkan rapora göre bu binaların çok amaçlı kullanılması halinde köy okullarını yeniden hayata döndürmenin mümkün olduğunu söyledi.

Önceliklerinin bu binaların yeniden eğitim birimi olarak kullanılması olduğunun altını çizen Özer; “Bu amaçla ilk adımı atarak köy okullarında ana sınıfı açılması için 10 olan öğrenci sayısı kriterini 5 öğrenciye düşürdük. Bu adım, öğrenci sayısı açısından ana sınıfı açılamayan bölgelerde önemli bir iyileştirme sağladı. Böylece kısa sürede 12 bin öğrencimizin bu kapsamda okul öncesi eğitimden yararlanmasını sağladık. Ayrıca, bu binaların köy ve çevrelerinin ihtiyaç durumlarına göre farklı eğitim birimlerine dönüştürülebilme imkânını da sağladık” dedi.

Her biri Halk Eğitim Merkezine dönüşecek

Proje kapsamında ikinci önceliklerinin köy okullarında Halk Eğitim Merkezleri kurarak köylerde yetişkinlerin bu merkezler tarafından sunulan kurs hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Özer şunları söyledi: “Bu adım, geleneksel okul çağı dışında olan vatandaşlarımızın da eğitime katılımını desteklemek açısından önemli bir katkı sağlayacak. Bakanlık olarak 2022 yılında öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi de Halk Eğitim Merkezlerinin güçlendirilmesi. Örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan her yaştan vatandaşımızın talep ettiği eğitimleri de Halk Eğitim Merkezlerimiz üzerinden karşılamaya çalışıyoruz. 81 ilde 997 Halk Eğitim Merkezimiz yoğun bir şekilde bu talepleri karşılıyoruz. 2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Şubat ayında bu sayı artarak 725 bin 270’e, Mart ayında ise 1 milyon 314 bin 61’e yükseldi. 2022 yılının ilk üç ayında kurslardan yararlanan vatandaş sayısı 2021 yılının ilk üç ayına göre yüzde 198 artarak 2 milyon 641 bin 613’e yükseldi. Sunulan kurs hizmetlerinden yararlananların yüzde 70’i kadın. Bu nedenle 2022 yılında Halk Eğitim Merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini kadınlarımızı önceliklendirerek artırmayı ve bu kapsamda her ay bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz.”

Tarımdan hayvancılığa her eğitimi alabilecekler

“Bu amaçla tüm Halk Eğitim Merkezlerimiz bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızdan talepleri almak için yoğun çaba içerisindeler. Böylece bu yaklaşımımızı köy okullarını da kapsayacak şekilde genişletme imkânımız olacak. Sonuçta hem köy okulları hem aktif bir şekilde kullanılmış olacak hem de köylülerimizin tarımdan hayvancılığa kadar istedikleri tüm alanlarda eğitim alabilme imkânları artırılmış olacak.”