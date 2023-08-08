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Sosyal Medya 5 bin liraya kiralık daire! Kısaca 'anneme bakamıyorum' desene...
Sosyal Medya

5 bin liraya kiralık daire! Kısaca 'anneme bakamıyorum' desene...

Yeniakit Publisher
2023-08-08 18:26:00 - 2023-08-08 19:11:59
5 bin liraya kiralık daire! Kısaca 'anneme bakamıyorum' desene...

İzmir Buca'da yaşayan bir vatandaşın verdiği kiralık ev ilanı sosyal medyada gündem oldu.

İlanda evin aylık kira değerinin 10 bin lira olmasına karşın 5 bin liraya kiraya verileceği belirtildi.

İlk bakışta dikkat çeken ilanın devamındaysa işin rengi ortaya çıktı.

Sen şuna 'Anneme bakamıyorum' desene!

İlanda yer alan açıklama kısmında, daireyi 5 bin liraya tutacak kişinin ev sahibinin annesine bakması istendiği ortaya çıktı.

"Dairemiz merkezi konum olup okula, pazara, AVM'lere yürüme mesafesinde otobüs, dolmuş duraklarına yakın güzel doğalgazlı giriş kat dairedir." evin reklamı yapılırken, "not" kısmında da esas niyet aktarıldı:

Evi tutacak kişi önceliğimiz ya yalnız bayan ya da büyük çocuklu anne kız, anne oğlan olacak şekilde verilecektir. Bunun sebebi ev sahibinin annesi 4. katta kalıyor evi tutacak kişi hem ev sahibinin annesine bakacak 7500 TL maaşla hem de 10 bin TL olan kiranın yarısını ödeyecek. Sadece daireyi 5000 TL'ye tutmuş olacak. Gece ev sahibinin annesinin yanında kalacak haftada 1 gün izinli olacak. Geri kalan her gün ev sahibinin annesinde kalacak ve ona bakacak. Tabii bu sırada kendi evine de gidip gelecek. Yani hem ev tutacak yarı fiyatına hem de çalışacak. Teyzemiz yaşlı ama yatalak değil. Sadece alzeymir hastası olduğundan gece tek uyuyamıyor. Bu yüzden gece yanında yatılacak, ihtiyaçları giderilecek, yemeğini falan yapacak orada yemeğini de yiyecek gelecek kişi.
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Yorumlar

hasta/yasli icin ayrica para ustemiyor:, bonus:))

......

Şeref Kazan

vay p.. vay ..oğlu … Alzheimer hastasına bakacak bir hasta bakıcısının en kötü maaşı 30.000 den fazladır
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