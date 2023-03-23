  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmam-Hatipli Ahmet Hakan'a “Aboooo” dedirten gelişme! "Düşünmek bile istemiyorum" deyip duyurdu

Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili olay iddia! Yer yerinden oynayacak! O partiye...

‘Kandil’in de ‘İP’in de adayı Bay Kemal

'Görünmez' dedikleri denizaltılarını TSK kesintisiz izliyor! İşte o denizaltılarla 'Türkiye savaşı' için harekete geçtiler

ABD onca iflas varken diğer bankalara meydan okudu! Gerekirse yükseltmeye devam ederiz

O deprem tahmincileri hakkında suç duyurusu

Emekli albaydan Milli Muharip Uçak'la ilgili şok sözler: Yazılımla ilgili Allah korusun, bunu düşünmek bile istemiyorum

Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı

Pakistan istihbaratının kilit isimlerinden Mustafa Kamal öldürüldü
Dünya 5 bin kişilik kasaba kendisini "uzaylıların evi" ilan etti
Dünya

5 bin kişilik kasaba kendisini "uzaylıların evi" ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:28:00 -
5 bin kişilik kasaba kendisini "uzaylıların evi" ilan etti

Japonya'nın Fukuşima'ya bağlı Iinomaçi kasabası, ekonomisini canlandırmak için kendisini "uzaylıların evi" ilan etti.

5 bin nüfuslu kasabanın idarecilerinin, ülkedeki UFO ihbarlarını inceleyen Uluslararası UFO Laboratuvarı'na temsilci olarak gönderdiği Tetsu Konno, Ionomaçi'yi çok daha fazla kişiye tanıtmak istediğini söyledi.

UFO meraklıları tarafından geçen yıl haziranda kurulan laboratuvar, tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili ihbarları değerlendirip bununla ilgili bulguları paylaşıyor.

Kasaba, Senganmori dağıyla da ünlü. Bazıları bu dağın antik dönemlere ait bir piramit olduğunu düşünüyor. Birçok UFO ihbarı da genellikle buraya tırmanan kişiler tarafından bildiriliyor.

1955'te yaklaşık 9 bin 500 kişinin yaşadığı kasaba, son dönemde gündemden düşmeyen UFO trendini yakalayarak bölgeyi tekrar canlandırmayı amaçlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23