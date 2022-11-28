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Yerel 5 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
Yerel

5 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı

Tekirdağ'da 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 14:52:00 -
5 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmaları kapsamında Kızılpınar’da hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Çetin B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çıkarıldığı Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı’nda hakkındaki 2’si hırsızlık, 2’si Askerlik Kanunu’na muhalefet, 1’i de konut dokunulmazlığını ihlal suçu olmak üzere 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanan Çetin B., 13 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

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